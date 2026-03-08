Fatma Nur öğretmenin hatırası İstanbul sokaklarında yaşayacak

İstanbul'da öğrencisinin saldırısıyla hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Mesleğine olan bağlılığı ve öğrencileriyle kurduğu sıcak ilişkilerle anlatıldı ardından gözyaşları döküldü.

ÖZEL TASARIMLI OTOBÜS GÖREVDE

İETT, Fatma Nur öğretmen için bir otobüsünü özel olarak tasarladı ve 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nden itibaren başlamak üzere İstanbul Anadolu Yakası’nda göreve başlattı.

Değerli öğretmenin hatırasını yaşatacak olan otobüs özellik Fatma Nur öğretmenin görev yaptığı okul bölgesinde hizmet verecek olan İETT otobüsü UM40 Atatürk Mahallesi – Necip Fazıl Metro Hattı ile ve 9K Atatürk Mahallesi – Kadıköy hatlarında hizmet verecek.

OKULUNUN YAKININDAKİ DURAĞA ADI VERİLİYOR

İETT Fatma Nur öğretmenin anısını yaşatmak için bir adım daha attı. Fatma Nur öğretmenin görev yaptığı ve şimdi onun adını taşıyan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bölgesindeki durağın adını da Öğretmen Fatma Nur Çelik durağı olarak değiştirme kararı aldı.