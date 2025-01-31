Fatma öğretmen, ikizlerini doğurduktan sonra hayatını kaybetti

Mardin'de ikiz bebek doğurduktan sonra rahatsızlanan öğretmen Fatma Erdem Çeçen (30), sevk edildiği Diyarbakır'da hayatını kaybetti.

Fatma öğretmen, ikizlerini doğurduktan sonra hayatını kaybetti

Kızıltepe ilçesi Tepebaşı İlkokulu'nda Fen Bilgisi Öğretmenliği yapan Fatma Erdem Çeçen, dün ilçedeki özel bir hastanede ikiz erkek bebek dünyaya getirdi. Doğumdan sonra kanaması başlayan Çeçen, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Fatma öğretmen, ikizlerini doğurduktan sonra hayatını kaybetti - 1

Çeçen, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çeçen'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün memleketi Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Yukarıgöklü Mahallesi'nde toprağa verildi. Çeçen'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatılırken, ikizlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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