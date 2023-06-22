Fatma Varank kimdir? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatma Varank kaç yaşında, nereli?

Fatma Varank, atama kararlarının açıklanması ve bakan yardımcılarının açıklanmasıyla birlikte sosyal medyada merak edilen isimler arasında yer aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanan Fatma Varank'ın hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Fatma Varank kimdir? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatma Varank kaç yaşında, nereli?

Fatma Varank kimdir? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatma Varank kaç yaşında, nereli?

Fatma Varank, 17 Ocak 1972 tarihinde Zonguldak (aslen Trabzon) da doğdu. 1994 Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nü bitirdi.

1995-2001 yılları arasında İBB iştiraki KİPTAŞ'ta 18 bin konut inşaatında Proje Müdürü olarak görev yaptı.

2003-2009 yılları arasında ’nin en büyük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketi olan Emlak Konut GYO A.Ş.’nin 30 bin konut inşaatında Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

2009-2011 yılları arasında TOKİ’de İstanbul Sulukule Kentsel Dönüşüm Projesinde Uzman olarak çalıştı.

2011-2015 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdür Yrd. olarak görev yaptı.

2016-2018 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı.

23 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

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