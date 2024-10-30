Fatma Zehra Kınık hakim karşısına çıktı

Ölümlü kazaya karışan Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma sonrası adliyede taraflar arasında tartışma yaşandı.

Fatma Zehra Kınık hakim karşısına çıktı

Beykoz’da 17 yaşındaki motosikletli gencin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık hakim karşısına çıktı.

Dava, İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşma sonrası, kazada ölen gencin yakınları, tutuksuz sanık Fatma Zehra Kınık'a tepki gösterdi.

Fatma Zehra Kınık hakim karşısına çıktı - 1

Polis ve güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

NE OLMUŞTU?

9 Temmuz'da Beykoz'daki kazada, Kınık'ın sürdüğü otomobil ile 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki’nin kullandığı motosiklet çarpışmıştı.

Sanık hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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