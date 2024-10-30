Fatma Zehra Kınık hakim karşısına çıktı

Polis ve güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.



NE OLMUŞTU?



9 Temmuz'da Beykoz'daki kazada, Kınık'ın sürdüğü otomobil ile 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki’nin kullandığı motosiklet çarpışmıştı.



Sanık hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.