Fatma Zehra Kınık hakkında yeniden karar verildi. 2 yıl 6 ay hapis cezası

Beykoz'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in yargılandığı ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden görülen dava karara bağlandı.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Demir, kazada hayatını kaybeden Batın Barlasçeki'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapması için kendisine söz verilen Demir, "Gereken kontrolleri yaparak bana yol verildikten sonra yavaş bir şekilde hareket ettim. Bu noktada ben kusurun motosiklet sürücüsünde olduğu kanaatindeyim. Beraatımı talep ederim. Aksi kanaatte ise mahkemenin lehte hükümleri uygulamasını talep ederim." dedi.

Barlasçeki'nin annesi Hasret Doğan ise oğlunu bir daha hiç göremeyeceğini söyledi.

Doğan, oğlunun yaşaması halinde 18 yaşına gireceğini dile getirerek, "Bir canın yok olmasına sebep olmuşken bunun cezasız kalmasını istemiyorum. Ben, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederim." ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan hakim, sanık Demir'i "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Hakim, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilde sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini göz önüne alıp, takdiri indirim yapılmasına, sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.

Karar onanırsa Kınık yaklaşık 6 ay cezaevine girecek.

Kararda, sanığın ehliyetinin ise 1 yıl alıkonulmasına da hükmedildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Beykoz'da 9 Temmuz 2024'te, sanık Fatıma Zehra Kınık Demir'in kullandığı araç motosikletle çarpışmış, devrilen motosiklet yerde sürüklenip kaldırımda yürüyen Muammer Kızıl'a vurmuştu.

Kazada motosiklet sürücüsünün arkasında yolcu olarak bulunan Batın Barlasçeki, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk ile Muammer Kızıl yaralanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Demir'in olay tarihinde idaresinde bulunan aracıyla Öztürk'ün motosikletine çarpıp, taksirli eylemi sonucu Batın Barlasçeki'nin ölümüne, Muammer Kızıl ile Yavuz Selim Öztürk'ün de yaralanmasına sebebiyet verdiği belirtilerek, sanığın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından, savcılığın müştekilerden 18 yaşından küçük Öztürk hakkında, olayda sorumluluğu olduğu tespit edilerek düzenlediği ek iddianame de ana davayla birleştirilmişti.

Davayı 26 Mayıs'ta karara bağlayan Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Demir'i "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Heyet, müşteki sanık Öztürk'e ise "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı.

Daha sonra maktulün babası Serdal Barlasçeki ve Yavuz Selim Öztürk mahkemeye dilekçe sunarak sanık Demir hakkındaki şikayetlerinden vazgeçmişti.

Sanık avukatlarının ve maktulün annesinin itirazı üzerine dosya istinafa gönderilmişti.

Yerel mahkemenin hükmünü bozan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, müştekilerden Muammer Kızıl'ın kovuşturma aşamasında, yaralanan müşteki sanık Öztürk'ün ise istinaf aşamasında şikayetinden vazgeçtiğini belirterek, sanık Demir'in üzerine atılı suçun vasfının değiştiğini kaydetmişti.

Sanığın "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılması gerektiğini ifade eden daire, kararı bozarak dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.