Fatma Zehra Kınık yeniden hakim karşısında

Beykoz'da eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın Fatma Zehra Kınık'ın karıştığı kazanın görüldüğü davada yeni gelişme yaşandı.

İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararının ardından duruşma Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmaya tutuksuz sanık Fatma Zehra Kınık Demir katıldı.

Duruşmada, kazada hayatını kaybeden Batın Barlasçeki'nin ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu.

İstinafın bozma kararına karşı beyanı sorulan maktulün annesi Hasret Doğan, "Sanığın bilinçli taksirle yargılanmasını talep ediyorum." dedi.

"ÜZERİME ATILI SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

Tutuksuz yargılanan sanık Fatma Zehra Kınık Demir ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini dile getirdi.

"Merhuma rahmet diliyorum. Ailesine ise sabır diliyorum, onların üzüntüsünü paylaşıyorum." diye savunma yapan Kınık, "Tüm kontrollerimi yaptıktan sonra minibüsün bana yol vermesiyle kontrollü şekilde yola çıktım. Yolun ortasında süratli şekilde motosikletin hızlı gelmesiyle çarptım. Kaza bu şekilde gerçekleşti." dedi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, müştekilerden Muammer Kızıl'ın kovuşturma aşamasında, yaralanan müşteki sanık Öztürk'ün ise istinaf aşamasında şikayetinden vazgeçtiğini belirtti.

Mütalaada sanığın, "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Sanık avukatları ise mütalaaya karşı beyanda bulunmak için mahkemeden süre talep etti.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 18 ARALIK'TA

Talebi kabul eden mahkeme heyeti duruşmayı 18 Aralık Perşembe gününe erteledi.

NE OLMUŞTU?

Kaza, 9 Temmuz 2024'te saat 13.30 sıralarında Beykoz Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi.

Otomobil sürücüsü eski Kızılay Başkan Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıktığı sırada, kasksız halde arkasında yolcuyla ilerleyen Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü ve arkasındaki yolcu Batın Barlasçeki ağır yaralandı. Barlasçeki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin Fatma Zehra Kınık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Davayı 26 Mayıs'ta karara bağlayan Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Demir'i "Taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, olayda yaralanan Yavuz Selim Öztürk’ün dosya istinaf aşamasındayken şikayetinden vazgeçtiği gerekçesiyle Sanık Fatma Zehra Kınık’ın üzerine atılı suçun vasıf değiştirerek "Taksirle bir insanın ölümüne neden olma" suçuna dönüştüğünden verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının bozulmasına karar verdi ve kararı yeniden incelenmesi için yerel mahkemeye gönderdi.