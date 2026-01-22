Fatma'nın katiline istenen ceza belli oldu

İzmir'de öldürülen Fatma Kara'nın katil zanlısı O.G.'nin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski sevgilisi Fatma Kara'yı 11 Mart 2025'te darbederek öldüren tutuklu sanık O.G. hakkında hazırlanan iddianame Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

ŞİDDET UYGULADI, TEHDİT ETTİ, İKİ KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

İddianamede, kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen sanığın daha önce de Kara'ya şiddet uyguladığı, tehdit ettiği, buna ilişkin de Kara'nın şikayeti doğrultusunda iki kez uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi.

OLAY ANINI ANLATTI

O.G.'nin ifadelerine de yer verildi. O.G. ifadesinde, Kara'yı öldürme gibi bir planının olmadığını ileri sürdü, olay günü de eski konulardan dolayı tartıştıklarını anlattı.

Sinirlendiği için Fatma'yı eliyle boynundan yere attığını aktaran sanık, "Darbenin etkisiyle Fatma kafasını yere çarptı ve bir daha hareket edemedi. Amacım Fatma'yı öldürmek değildi." ifadelerini kullandı.

Sanık O.G.'nin eşi H.G. tanık olarak yer alan ifadesinde sanıkla beş yıldır evli olduklarını, maktulle 2024 yılında sosyal medya üzerinden konuşup tartıştıklarını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Ödemiş ilçesi Türkmen Mahallesi'nde 11 Mart 2025'te O.G., eski sevgilisi olduğu belirtilen Fatma Kara ile sokakta tartışmış sonra şiddet uygulamıştı.

Kadın olay yerinde yaşamını yitirmiş, adliyeye sevk edilen O.G. tutuklanmıştı.

Kara, ölümünden önce sanık hakkında tehdit ve hakaret iddiasıyla dava açmış, 18 Haziran 2025'te O.G.'ye indirimsiz dokuz ay hapis cezası verilmişti.