Fay hattı nedir, nasıl kırılır? Fay hattı kırılırsa ne olur?

Fay hattı, yer kabuğundaki iki farklı levhanın birleşim noktasıdır. Bu levhalar sürekli olarak hareket halindedir. Ancak bu hareketler zamanla stres birikimine neden olur. Enerji birikimi belirli bir eşiği aştığında ise fay hattı kırılır ve deprem meydana gelir.



FAY HATTI KIRILIRSA NE OLUR?



Fay hattının kırılması, yer kabuğunda ani bir enerji boşalmasına neden olur. Bu boşalma sarsıntı şeklinde hissedilir ve depreme yol açar.



Kırılma anı ve kırılan fayın uzunluğu, depremin büyüklüğünü belirler. Kırılma ne kadar büyük ve derin olursa, deprem de o kadar şiddetli olur.

