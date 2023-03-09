Fay hattı üzerine yapılan milyonluk ev kağıt gibi dağıldı

"İKİ YILLIK EMEĞİMİZ YERLE BİR OLDU"

Depreme ailesiyle birlikte yapımı yeni tamamlanan evinde yakalandıklarını aktaran Menge, "Depremde iki yıllık emeklerimiz tamamen yerle bir oldu. Diğer evimiz ise tamamen harabe. Sanırım fay hattı üzerine evimizi inşa etmişiz. Bu evi yaklaşık iki yılda tamamladık eşyalarımız her şeyimiz emeklerimiz yerle bir oldu.Depremin korkusunu hala yaşıyoruz." diye konuştu