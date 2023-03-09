Fay hattı üzerine yapılan milyonluk ev kağıt gibi dağıldı

Malatya’da fay hattı üzerine yapıldığı ortaya çıkan iki katlı milyonluk ev depremde kağıt gibi dağıldı. Öte yandan bahçedeki havuz da dağılarak kullanılamaz hale geldi.

Fay hattı üzerine yapılan milyonluk ev kağıt gibi dağıldı

kahramanmaraş merkezli 7,7 ila 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu ’nın Akçadağ ilçesinde fay hattı üzerine yapıldığı ortaya çıkan iki katlı milyonluk ev kağıt gibi dağıldı.

Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi Dikendede mevkiinde ailesiyle birlikte yaşayan 39 yaşındaki Soner Menge’ye ait yapımı bu yıl tamamlanan iki katlı milyonluk ev ile taştan yapılan havuz, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kağıt gibi dağılarak kullanılmaz hale geldi.

Fay hattı üzerine yapılan milyonluk ev kağıt gibi dağıldı - 1

"İKİ YILLIK EMEĞİMİZ YERLE BİR OLDU"

Depreme ailesiyle birlikte yapımı yeni tamamlanan evinde yakalandıklarını aktaran Menge, "Depremde iki yıllık emeklerimiz tamamen yerle bir oldu. Diğer evimiz ise tamamen harabe. Sanırım fay hattı üzerine evimizi inşa etmişiz. Bu evi yaklaşık iki yılda tamamladık eşyalarımız her şeyimiz emeklerimiz yerle bir oldu.Depremin korkusunu hala yaşıyoruz." diye konuştu

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