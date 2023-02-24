Fay yasası nedir, ne demek? Bakan Kurum ayrıntıları açıkladı

BAKAN KURUM'DAN FAY YASASI AÇIKLAMASI



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yapılacak yeni konutların fay hattına mesafesine yönelik bir soruya şu şekilde yanıt verdi;



"Şu an 'fay yasası' ile ilgili bildiğim kadarıyla AFAD Başkanlığımız çalışıyor. Burada belki radikal başka kararları da içine koyacağımız bir süreci yönetiyor olacağız. Bilim insanlarımız bunun daha kısa mesafesinde yapılabileceğini de söylüyorlar ama biz 500-600 metreden aşağı yaklaşmayacağız"



FAY HATLARI HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?



Fay hatlarının geçtiği 18 il ise Aksaray, Bolu, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Erzurum, Kahramanmaraş, Hatay, Hakkari, Muğla, Eskişehir, Kütahya, Bingöl olarak öne çıkıyor.