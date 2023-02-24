Fay yasası nedir, ne demek? Bakan Kurum ayrıntıları açıkladı

Fay yasası hakkında ayrıntılar merak edilmeye başladı. Deprem bölgesinde yeniden inşa edilecek binalarla ilgili açıklama yapan Bakan Kurum, binaların fay hattına 500-600 metre uzaklıkta yapılacağını açıkladı. Peki, fay yasası nedir, nasıl olacak?
FAY YASASI NEDİR?
Afet riskini en aza indirmek ve fay hattı geçen kentlerde, insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması için gündeme gelen 'Fay Yasası' ile fay hatları üzerinde gerçekleşen yapılaşmaların önüne geçilmesi, mevcutta var olanların ise kentsel dönüşümle yıkılarak vatandaşların daha güvenli bölgelere taşınması planlanıyor.
BAKAN KURUM'DAN FAY YASASI AÇIKLAMASI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yapılacak yeni konutların fay hattına mesafesine yönelik bir soruya şu şekilde yanıt verdi;
"Şu an 'fay yasası' ile ilgili bildiğim kadarıyla AFAD Başkanlığımız çalışıyor. Burada belki radikal başka kararları da içine koyacağımız bir süreci yönetiyor olacağız. Bilim insanlarımız bunun daha kısa mesafesinde yapılabileceğini de söylüyorlar ama biz 500-600 metreden aşağı yaklaşmayacağız"
FAY HATLARI HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?
Fay hatlarının geçtiği 18 il ise Aksaray, Bolu, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Erzurum, Kahramanmaraş, Hatay, Hakkari, Muğla, Eskişehir, Kütahya, Bingöl olarak öne çıkıyor.