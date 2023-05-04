Faya en yakın yer Adalar'da "Yarısı Bizden" kampanyasına başvuru en az

Kahramanmaraş depremlerinin ardından ise gözler olası Marmara depremine çevrildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına yapılan başvuru sıralamasında Adalar 4 başvuruyla en alt sırada yer aldı.
"İMAR DURUMU MÜSAİT OLSA HERKES BAŞVURUR"
Büyükada'da uzun yıllar emlakçılık yapan İsmet Sert, Adalar'da kentsel dönüşümün olmayacağını belirterek bölgenin SİT alanı olduğunu ve imar durumunun müsait olmadığını söyledi.
Sert, binaların hepsinin eski olduğunu dile getirirken "2000 yılından sonra yapılan çok az sayıda bina var. Adalar birçok yerden daha sağlam. Kaçış yok çünkü Adalar sağlam bir yer. Zaten biliyorsunuzdur depremlerden oluşmuştur Adalar." dedi.
Öte yandan zeminin sağlam olduğunu ve binaların 3 katlı olmasından dolayı tehlike arz etmeyeceğini savunan Sert, "Deprem yüzünden ev satan da yok. Satılık evler var tabi ama deprem sebebiyle değil. Deprem sebebiyle konut fiyatları da düşmedi. Zaten depremden önce çıkmıştı." ifadelerini kullandı.
"ADALAR'IN ZEMİNİNİN ÇOK SAĞLAM OLDUĞUNU HEPİMİZ BİLİYORUZ"
Büyükada Maden Mahallesi Muhtarı Rafet Garip ise, "Adalar SİT alanı olması sebebiyle ve 5000'lik ve 1000'lik planlarımızın olmaması nedeniyle vatandaşların bu konuyla ilgili müracaatlarını yapmadıklarını düşünüyorum. Yeni bir satt içerisinde bu konunun değerlendirilmesi gerektiği kanısındayım. Adalar'da inşaat yapımı tamamıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde imar sit alanı olduğu için bu statüde değerlendirilerek yapılması gerekiyor. Bu yüzden müracaatların olmadığını düşünüyorum." dedi.
EN FAZLA BAHÇELİEVLER
“Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına yapılan başvuru sayısı belli oldu. Açıklanan rakamlara göre en fazla başvurunun olduğu ve en fazla yıkım yapılacak olan yer 39 ilçe içinden 6 bin 988 başvuru ile Bahçelievler ilçesinden geldi. Bahçelievler’i 4 bin 526 ile Avcılar ve 4 bin 345 ile Güngören ilçeleri izledi. Adalar ise en az başvuru yapılan ilçe. Adalar İlçesinden 4 başvuru yapıldı.