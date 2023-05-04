Faya en yakın yer Adalar'da "Yarısı Bizden" kampanyasına başvuru en az

Kahramanmaraş depremlerinin ardından ise gözler olası Marmara depremine çevrildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına yapılan başvuru sıralamasında Adalar 4 başvuruyla en alt sırada yer aldı.

"İMAR DURUMU MÜSAİT OLSA HERKES BAŞVURUR"

Büyükada'da uzun yıllar emlakçılık yapan İsmet Sert, Adalar'da kentsel dönüşümün olmayacağını belirterek bölgenin SİT alanı olduğunu ve imar durumunun müsait olmadığını söyledi.

Sert, binaların hepsinin eski olduğunu dile getirirken "2000 yılından sonra yapılan çok az sayıda bina var. Adalar birçok yerden daha sağlam. Kaçış yok çünkü Adalar sağlam bir yer. Zaten biliyorsunuzdur depremlerden oluşmuştur Adalar." dedi.

Öte yandan zeminin sağlam olduğunu ve binaların 3 katlı olmasından dolayı tehlike arz etmeyeceğini savunan Sert, "Deprem yüzünden ev satan da yok. Satılık evler var tabi ama deprem sebebiyle değil. Deprem sebebiyle konut fiyatları da düşmedi. Zaten depremden önce çıkmıştı." ifadelerini kullandı.

