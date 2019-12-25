Fayton gidecek elektrikli araçlar gelecek (Adalar'daki kriz)

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, ruam hastalığı tespit edilen atların itlafi ve faytonlara at koşulması yasağıyla başlayan krizi e-Adalar projesiyle çözeceklerini söyledi.

Adalar'daki toplu taşıma ve turistik turların önemli bir bölümünü elektrikli araçlarla yapmayı planladıklarını anlatan Erdem Gül, Hürriyet gazetesinden Fatma Aksu'nun haberinde şunları söyledi:



"Toplu taşıma işini elektrikle çalışan, çevre kirliliği yaratmayan, tamamen sessiz 15-20 kişilik araçlarla çözeceğiz. Bu araçların sayısı 35-40 civarında olacak. Adalar'ın coğrafi ve kültüre yapısına uygun araçların seçimi üzerinde çalışıyoruz.



35-40 ÇEVRECİ TAKSİ

Günübirlik turistlerin tur ihtiyacını karşılamak için de 2-4 kişilik çevreci e-Taksiler devreye sokulacak. Bunların sayısının da 35-40 kadar olması planlanıyor. Üç nesildir faytonculuk yapan aileleri de yok saymak mümkün değil. Hem bu nedenle, hem de Adalar'la özdeşleştiği için 35-40 faytonun bırakılması düşünülüyor."



İKİ TİP ARAÇ



E-taksiler 4-12 saat şarjla 70-100 kilometre yol gidebilecek.



En yüksek hızı saatte 35 kilometre olacak.



Yüzde 10-25 arasındaki eğimli yolları tırmanabilecek.



Ücretlendirme kilometre esasına göre olacak.



TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ ÖZELLİKLERİ



15-20 kişilik olacak. Yaz ve kış kullanımı için tenteyle donatılacak.



Tam yüklü iken yüzde 10 ile 25 arasında eğimi tırmanabilecek.



Tek şarjla 70-100 kilometre kat edebilecek ve İstanbul kart ile ödeme yapılabilecek.

