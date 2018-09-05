Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Tarihi Kaleiçi önünde, kadın turist kent turu yapmak için B.E'nin kontrolündeki faytona bindi.
Faytona koşulan iki attan biri, bir otomobilin korna çalmasıyla ürktü. Şaha kalkıp hızla ilerleyen at, kırmızı ışıkta bekleyen Adem Mutlu'ya ait otomobilin üzerine çıktı. Faytondaki turist kadın yere düştü.
Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı turisti özel bir hastaneye kaldırdı. Otomobile çarparak bacaklarından yaralanan at için ise veterinerden destek istendi.
Alkollü olduğu ileri sürülen fayton sürücü, polis merkezine götürüldü.
Faytona koşulan at ürkünce otomobilin üstüne çıktı
İHA, Anadolu AjansıTürkiye
Antalya'da, faytona koşulan at, bir otomobilin kornasından ürkünce park halindeki bir otomobilin üstüne çıktı. At ve faytondan yere düşen turist yaralandı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Tarihi Kaleiçi önünde, kadın turist kent turu yapmak için B.E'nin kontrolündeki faytona bindi.