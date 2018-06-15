İstanbul Maltepe'de faytoncular hayvanseverlere saldırdı.
Büyükadaya götürülmek üzere Maltepe iskelesine getirilen 10 kamyondaki 209 at, hayvanseverlerle faytoncuları karşı karşıya getirdi.
Tuzla Akfırat'ta bekletildikten sonra Maltepe iskelesine getirilen atların durumunu görüntülemek isteyen Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği üyelerine faytoncular saldırdı.
Sözlü olarak başlayan kavgaya tekme ve yumruklar karıştı. Ortalık savaş alanına dönünce polis, havaya ateş açarak kavga eden tarafları ayırmaya çalıştı.
O anlar kameralara yansırken, hayvanseverler darp edildikleri gerekçesiyle faytonculardan şikayetçi oldu.
Öte yandan atların Büyükada'ya götürüldüğü öğrenildi.
O ANLAR KAMERADA...