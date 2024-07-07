Faytonu kundaklayıp dehşet saçan 5 şüpheliye tutuklama

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kundakladıkları faytonu söndürmek için dışarı çıkanların üzerine ateş açarak; Fikriye Silistireli'nin (38) ölümüne, 8 kişinin de yaralanmasına neden olan ve gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Faytonu kundaklayıp dehşet saçan 5 şüpheliye tutuklama

Olay, 5 Temmuz Cuma günü saat 02.30 sıralarında Yalı Mahallesi 1671 Sokak'ta meydana geldi. Fikriye Silistireli ve ailesine ait fayton, iddiaya göre evlerinin yakınında park halindeyken husumetli oldukları kişilerce kundaklandı.

Yanan faytonu görüp söndürmek için dışarı çıkanlara pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda Silistireli ve 8 yakını yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan Fikriye Silistireli, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Analiz Büro Amirliği, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.G (22), E.C (20), G.A.D (19), C.G (24) ve Ş.G.'yi (17) gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 5'i de tutuklandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'nın kararına tepki: Tamamen siyasi bir karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'nın kararına tepki: Tamamen siyasi bir karar

Çakarlu TIR'ın şoförüne 6 bin 439 lira ceza

Çakarlu TIR'ın şoförüne 6 bin 439 lira ceza

Ucuz ev eşyası almak isterken 30 bin lira dolandırıldı! "Eşi namaz kılıyordu, bize inandırıcı ve samimi geldiler"

Ucuz ev eşyası almak isterken 30 bin lira dolandırıldı! "Eşi namaz kılıyordu, bize inandırıcı ve samimi geldiler"

Edirne'de 11 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de 11 kaçak göçmen yakalandı

Kahramanmaraş'ta operasyon! "Garanti kupon" vaadiyle 40 milyon TL dolandırmışlar

Kahramanmaraş'ta operasyon! "Garanti kupon" vaadiyle 40 milyon TL dolandırmışlar

Saniyeler içinde alevlere teslim oldu

Saniyeler içinde alevlere teslim oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...