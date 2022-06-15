Fazla para isteyen taksiciye itiraz eden kadın yumruklu saldırıya uğradı

Esenyurt'ta duraktan çıktığı esnada taksimetreyi açtığı iddia edilen şoför, yolcudan göstergede yazan ücretin fazlasını talep etti. Duruma tepki gösteren kadına yumruk atarak karşılık veren şoförün o anları cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Haberler - İHA 15.06.2022 - 10:03

Fazla para isteyen taksiciye itiraz eden kadın yumruklu saldırıya uğradı

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İstanbul'da bir kadın yolcu, taksi şoförü tarafından saldırıya uğradı.

Olay, dün 'ta yaşandı. İddialara göre evine taksi çağıran bir kadın, aracın taksimetreyi duraktan çıkarken açtığını fark etti.

Bu duruma tepki gösteren yolcu ile şoför arasında sözlü tartışma başladı.

Bununla da yetinmeyen taksici, yolculuğun bitiminde taksimetre göstergesinde yazan fiyatın üstünde bir ücret talep etti.

Sinirlenen kadın ücreti ödemeyi reddederek araçtan inmek istedi fakat taksici, kadını indirmek yerine yumruk attı. Yaşanan o anlar ise yolcunun cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

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