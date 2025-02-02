Fazla saman balyası yüklenen traktörün römorku devrildi
Amasya'da saman balyası taşınan traktörün römorku, aşırı yükleme nedeniyle devrildi.
Olay, saat 12.00 sıralarında Mecitözü-Amasya kara yolunda meydana geldi.
Römorkuna kapasitesinden fazla saman balyası yüklenen traktör ilerlerken yolun sağına devrildi.
O anlar, ayı yöne giden bir araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntülerde, dengesiz yüklenen traktör römorkunun bir süre tehlikeli şekilde ilerlediği, ardından yükün ağırlığına dayanamayarak devrildiği anlar yer aldı.
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