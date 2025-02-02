Fazla saman balyası yüklenen traktörün römorku devrildi

Amasya'da saman balyası taşınan traktörün römorku, aşırı yükleme nedeniyle devrildi.

Fazla saman balyası yüklenen traktörün römorku devrildi

Olay, saat 12.00 sıralarında Mecitözü- kara yolunda meydana geldi.

Fazla saman balyası yüklenen traktörün römorku devrildi - 1

Römorkuna kapasitesinden fazla saman balyası yüklenen traktör ilerlerken yolun sağına devrildi.

O anlar, ayı yöne giden bir araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, dengesiz yüklenen traktör römorkunun bir süre tehlikeli şekilde ilerlediği, ardından yükün ağırlığına dayanamayarak devrildiği anlar yer aldı. 

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