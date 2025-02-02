Fazla saman balyası yüklenen traktörün römorku devrildi

Römorkuna kapasitesinden fazla saman balyası yüklenen traktör ilerlerken yolun sağına devrildi.



O anlar, ayı yöne giden bir araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.



Görüntülerde, dengesiz yüklenen traktör römorkunun bir süre tehlikeli şekilde ilerlediği, ardından yükün ağırlığına dayanamayarak devrildiği anlar yer aldı.