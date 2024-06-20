Fazla yolcu taşıdığı tespit edildi: Ceza yazan polise tepki gösterdi

Kırıkkale'de, trafik ekiplerince yapılan denetimlerde fazla yolcu taşıdığı tespit edilen otobüs şoförünün ehliyetine 100 ceza puanını aştığı gerekçesiyle iki ay süreyle el konuldu. Ehliyeti alınan şoför, "Sen insan değilsin" diyerek trafik polisine tepki gösterdi.

Fazla yolcu taşıdığı tespit edildi: Ceza yazan polise tepki gösterdi

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kara yollarında görev yapan trafik ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için denetimlerini 24 saat esasına göre sürdürüyor.

43 ilin geçiş güzergahı olarak bilinen "kilit kavşak" 'de, hususi araçların yanı sıra otobüslerde de seyahat eden sürücü ve yolcuların kontrolleri yapılıyor.

Denetimler kapsamında, ve ruhsat kontrolü başta olmak üzere, araçların muayene durumu, sigorta belgeleri ve emniyet kemeri kullanımı gibi hususlar detaylı bir şekilde inceleniyor. Ayrıca, alkollü araç kullanımı gibi trafik güvenliğini tehlikeye atabilecek durumlar üzerinde de hassasiyetle duruluyor.

Ankara'dan Tunceli'ye yolcu taşıyan Nesimi Ö. idaresindeki , Yahşihan ilçesindeki uygulama noktasında durduruldu. Trafik ekiplerince yapılan kontrollerde, otobüste fazla yolcu taşındığı tespit edildi. Şoföre, fazla yolcu taşımaktan 540 lira idari para cezası uygulandı.

Fazla yolcu taşıdığı tespit edildi: Ceza yazan polise tepki gösterdi - 1

Toplam 100 ceza puanını dolduran şoförün ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu. Ehliyeti alınan şoför, "Sen insan değilsin" diyerek trafik polisine tepki gösterdi.

İşlemlerin ardından , yedek şoförle yola devam etti.

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