Feci kaza: Cip, tankere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Çankırı'da cipin park halindeki tankere çarptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Feci kaza: Cip, tankere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, sabaha karşı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü yakınlarında meydana geldi.

Mustafa K. idaresindeki cip, yeni çevre yolu kavşağında kontrolden çıkarak park halindeki tankere çarptı. 

Feci kaza: Cip, tankere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - 1

İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Ramazan K. (21), Ömer Faruk Eroğlu (32) ve Mustafa K. (26) yaralandı.

Yaralılardan Mustafa K.’ye ayakta müdahale edilirken, diğer yaralılar ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ömer Faruk Eroğlu, yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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