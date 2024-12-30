Feci kaza: Cip, tankere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Ramazan K. (21), Ömer Faruk Eroğlu (32) ve Mustafa K. (26) yaralandı.



Yaralılardan Mustafa K.’ye ayakta müdahale edilirken, diğer yaralılar ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ömer Faruk Eroğlu, yaşamını yitirdi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.