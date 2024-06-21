Feci kaza | Önce otomobile, ardından yayalara çarptı: 2 ölü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, önce otomobile, ardından kaldırımdaki yayalara ve yol kenarındaki duvara çarptıktan sonra takla attı. Kazada, kaldırımda yürüyen Muhammet Ali Krem (24) ve Ayberk Erkut (21) yaşamını yitirdi. Ayakta tedavi edilen cipin sürücüsü ise gözaltına alındı.

Feci kaza | Önce otomobile, ardından yayalara çarptı: 2 ölü

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında İzmit ilçesi Körfez Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İzmit istikametine gitmekte olan Gökhan Koyunoğlu yönetimindeki cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu S.A. yönetimindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan cip, kaldırımda yürüyen Muhammet Ali Krem ve Ayberk Erkut’u yol kenarındaki duvara sıkıştırıp, savurduktan sonra takla atarak sürüklendi.

Kazada yayalardan Muhammet Ali Krem'in ayağı koparken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan cipte sıkışan sürücü Gökhan Koyunoğlu çevredekiler tarafından bulunduğu yerden çıkarılırken, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Muhammet Ali Krem ve Ayberk Erkut'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Feci kaza | Önce otomobile, ardından yayalara çarptı: 2 ölü - 1

Kazada hayatını kaybeden 2 gencin cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Ayakta tedavisi yapılan cipin sürücüsü Gökhan Koyunoğlu polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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