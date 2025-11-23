Feci kazada 11 yaşındaki Rüzgar kurtarılamadı
23.11.2025 11:57
DHA
İzmir'in Torbalı ilçesinde otomobilin park halindeki TIR'a çarptığı kazada 11 yaşındaki Rüzgar Süleyman Yılmaz hayatını kaybetti.
İzmir-Aydın kara yolu 3069 Sokak kesişiminde trafik kazası meydana geldi.
Baran Hikmet Yılmaz'ın (20) kullandığı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan TIR'a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Yılmaz ile yanındaki kardeşi 11 yaşındaki Rüzgar Süleyman Yılmaz, ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Rüzgar Süleyman Yılmaz, dün yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın cenazesi, dün ikindi vakti Kuşçuburnu Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Otomobil sürücü Baran Hikmet Yılmaz'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.