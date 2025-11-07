Burdur'da akademisyen feci kazada hayatını kaybetti

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Türk Dili Bölümü öğretim görevlisi Serkan Doğan, mesai bitimi kullandığı 07 NOJ 70 plakalı otomobille kent merkezine gittiği sırada Nagihan Ö. (30) yönetimindeki Romanya plakalı yalıtım malzemesi yüklü TIR ile çarpıştı.



300 METRE SAVRULDU



Kontrolden çıkan Doğan'ın otomobili refüje savruldu. TIR ise refüjü aşıp karşı şeride geçtikten yaklaşık 300 metre sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Serkan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Doğan'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz ve MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, kaza yerine gelerek bilgi aldı. Doğan'ın hayatını kaybettiğini öğrenen mesai arkadaşları ise gözyaşlarına boğuldu



TIR sürücüsü Nagihan Ö'yü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.