Feci kazada can vermişti: Sıla'ya gözyaşlarıyla veda

Çarpmanın etkisiyle motosiklet traktöre adeta ok gibi saplanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan ilk incelemede motosiklet sürücüsü Selim Ateş, yolcu olarak bulunan 3. sınıf öğrencisi Sıla Karabacak (20) ve traktör sürücüsü Mesut Küçük'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaşamını yitirenlerin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayı duyan üniversite öğrencileri olay yerine akın etti. Yaşamını yitiren arkadaşları için gözyaşı döken gençler, sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

SILA'YA GÖZYAŞLARIYLA VEDA

Feci kazada yaşamını yitiren Sıla Karabacak'ın cenazesi, memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Gökçeköy Mahallesi'ne getirildi.

Genç kız için mahalle mezarlığında cenaze namazı kılındı.

Kılınan cenaze namazının ardından Karabacak, dualar eşliğinde toprağa verildi.