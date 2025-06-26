Feci kazada eşi ve çocuklarını kaybetti, iki gün önce yaptığı paylaşım yürekleri burktu

Edirne'de beş kişinin öldüğü trafik kazasından hafif sıyrıklarla kurtulan sürücünün, kazadan iki gün önce ailesiyle bir sosyal medya paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Kaza dün yaşandı.

Uzunköprü ilçesinden il merkezine hastaneye gelen ve tedavi sonrası yeniden ilçeye dönüş yoluna geçen sürücülüğünü Muhammet Çelik'in yaptığı 22 AC 267 plakalı otomobil, Yeniköy yakınlarında kontrolden çıkarak ağaca çarptı.