Feci kazada eşi ve çocuklarını kaybetti, iki gün önce yaptığı paylaşım yürekleri burktu

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında beş kişi yaşamını yitirdi. Kazada eşi ve iki çocuğunu kaybeden sürücünün kazadan iki gün önce yaptığı paylaşım yürekleri burktu.

Feci kazada eşi ve çocuklarını kaybetti, iki gün önce yaptığı paylaşım yürekleri burktu
Katliam gibi kaza: Beş ölü, bir yaralı var

Katliam gibi kaza: Beş ölü, bir yaralı var

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Edirne'de beş kişinin öldüğü trafik kazasından hafif sıyrıklarla kurtulan sürücünün, kazadan iki gün önce ailesiyle bir paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Kaza dün yaşandı.

Uzunköprü ilçesinden il merkezine hastaneye gelen ve tedavi sonrası yeniden ilçeye dönüş yoluna geçen sürücülüğünü Muhammet Çelik'in yaptığı 22 AC 267 plakalı otomobil, Yeniköy yakınlarında kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Feci kazada eşi ve çocuklarını kaybetti, iki gün önce yaptığı paylaşım yürekleri burktu - 1 Çelik ile kazada yaşamını yitiren eşi, oğlu ve kızı

Sürücü Muhammet Çelik kazadan hafif sıyrıklarla kurtulurken eşi Yasemin Çelik, 1 yaşındaki oğlu Mehmet Özcan Çelik ve 10 yaşındaki kızı Yaren Çelik ile kayınbiraderi Arif Olçer ve Arif'in eşi Kübra Olçer kazada yaşamını yitirdi.

Feci kazada eşi ve çocuklarını kaybetti, iki gün önce yaptığı paylaşım yürekleri burktu - 2 Çelik'in sosyal medya paylaşımı

"BİZİ ÖLÜM AYIRIR YASEMİN'İM"

Sürücü Muhammet Çelik'in kazadan iki gün önce hesabından eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafı, "Bizi ölüm ayırır Yasemin'im" sözleriyle paylaştığı görüldü.

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