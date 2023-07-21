Feci kazada sürücü öldü: Kahreden tesadüf

Kaza saat 01.20 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Bayram Uras (41) yönetimindeki otomobil, aynı yöne seyrederken yakıt istasyonuna giriş yapmak için yavaşlayan sürücü Uğur Can Uras (22) yönetimindeki TIR'a arkadan çarpıp, altına girdi.
Kaza sonucu sürücü ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112'ye bildirdi. Kaza yerine 112, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
KURTARMA SEFERBERLİĞİ
Ekipler otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Kurtarılan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KAHREDEN TESADÜF
Kazanın ardından ölen sürücünün amcasının oğlu olduğu öğrenilen TIR'ın sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Ölen sürücünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Otomobil
- Bursa