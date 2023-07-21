Feci kazada sürücü öldü: Kahreden tesadüf

KURTARMA SEFERBERLİĞİ



Ekipler otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Kurtarılan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



KAHREDEN TESADÜF



Kazanın ardından ölen sürücünün amcasının oğlu olduğu öğrenilen TIR'ın sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Ölen sürücünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.