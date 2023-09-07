Feci kaza: Otomobilin arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, saat 01.30 sıralarında Kozan-Adana Karayolu Mansurlu kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu önünde giden Serdar Çelik yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve itfaiye ekibi tarafından çıkarılan Çelik'in hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer otomobil sürücüsü ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.