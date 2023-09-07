Feci kaza: Otomobilin arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü öldü

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü Serdar Çelik (22), hayatını kaybetti.

Feci kaza: Otomobilin arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü öldü

, saat 01.30 sıralarında Kozan- Karayolu Mansurlu kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu önünde giden Serdar Çelik yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve itfaiye ekibi tarafından çıkarılan Çelik'in hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer otomobil sürücüsü ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Feci kaza: Otomobilin arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü öldü - 1

Jandarmanın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Çelik'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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