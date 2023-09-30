Feci olay: İş makinesi ile kamyonun arasında kalan işçi öldü

​Olay, akşam saatlerinde Saratik Mahallesi’nde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar gören 4 katlı bir binanın yıkımı sırasında, yıkım şirketinde çalışan inşaat işçisi Ahmet Bozkurt, manevra yapan iş makinesi ile park halindeki hafriyat kamyonu arasında sıkışarak ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bozkurt, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı sırada, yolda hayatını kaybetti. Bozkurt’un cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kepçe operatörü İ.Ç. ve yıkım şirketinin sorumlusu İ.E., gözaltına alındı.