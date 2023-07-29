Feci son | Yangında evde mahsur kalan adam yanarak öldü

İzmir'de, bir evde çıkan yangında mahsur kalan Hasan Akbaş (57), yanarak öldü.

Feci son | Yangında evde mahsur kalan adam yanarak öldü

, dün saat 23.00 sıralarında Konak ilçesi Kemal Reis Mahallesi 281 sokakta bulunan bir evde çıktı.

İddiaya göre klima ünitesinin arızalanması sonucu yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

Yangın sonrası eve giren ekipler, yangında mahsur kalan Hasan Akbaş’ı hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Akbaş'a yapılan ilk müdahalede yanarak öldüğü tespit edildi. Hayatını kaybeden Akbaş’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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