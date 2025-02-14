Fed yetkilisinden çarpıcı açıklama: Bankalara dijital dolar izni verin!

Trump’ın yeniden başkan seçilmesi ile birlikte ABD’de kripto paralara ve stablecoinlere yönelik yol haritası yeniden şekilleniyor. Son olarak Fed’den Christopher Waller, stablecoin ihraççıları için net ve kapsamlı bir düzenleyici çerçevenin oluşturulması gerektiğini vurguladı.



ABD Merkez Bankası Guvernörü Christopher Waller, bankalar ve banka dışı finansal kuruluşların düzenlenmiş stablecoin ihraç edebilmesi için net ve kapsamlı bir düzenleyici çerçevenin oluşturulması gerektiğini belirtti. Bloomberg’in haberine göre, Waller, stablecoin'lerin ABD dolarının uluslararası ölçekte erişimini genişletme potansiyeline sahip olduğunu, ancak bu varlıkların etkili bir şekilde kullanılabilmesi için açık kurallar çerçevesinde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.



Waller, San Francisco'da düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, finansal sistemde stablecoin'lerin yerinin belirlenmesi ve olası risklerinin yönetilmesi için doğrudan, tam ve dar kapsamlı bir düzenleme çerçevesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Guvernör, "Bu çerçeve, hem bankaların hem de banka dışı kuruluşların düzenlenmiş stablecoin'ler çıkarmasına olanak sağlamalı ve düzenlemenin ödemeler alanındaki etkilerini göz önünde bulundurmalıdır." dedi.



STABLECOİNLER VE ABD FİNANS SİSTEMİNDEKİ YERİ



Stablecoinler, itibari paralara – genellikle ABD doları veya Hazine bonolarına – sabitlenmiş dijital varlıklar olup, değerlerini sabit tutmayı amaçlayan kripto paralardır. Günümüzde piyasa değeri açısından en büyük iki stablecoin olan USDT ve USDC, ABD dolarına birebir sabitlenmiş durumda.



Waller’ın açıklamaları, Fed Başkanı Jerome Powell’ın geçen yıl şubat ayında yaptığı değerlendirmelerle örtüşüyor. Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı konuşmada, ABD’de stablecoinlerin ve Merkez Bankası Dijital Para Birimlerinin (CBDC) geliştirilmesi konusunda Fed’in kararlılığını sürdürdüğünü ve stablecoin düzenlemeleri için kapsamlı bir çerçeve oluşturulmasını desteklediğini belirtmişti.

