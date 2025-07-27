Fedakar itfaiyeci Ramazan Şaşkın şehit oldu

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek isteyen itfaiye eri Ramazan Şaşkın, ayağı kırık olmasına rağmen gönüllü olarak söndürme çalışmalarına katılmak istedi.



38 yaşındaki itfaiyeci, bir hafta önce ortopedik rahatsızlık nedeniyle ameliyat olmuş, ayağı alçıya alınmıştı. Yangını duyunca mesai arkadaşlarını yalnız bırakmak istemeyen Şaşkın, göreve gitmek için ısrar etti.



Yangın bölgesine yaklaşırken fenalaşan itfaiye erine ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından hastaneye kaldırılan Ramazan Şaşkın’ın akciğerine pıhtı attığı ve kalp krizi geçirdiği belirlendi.



Evli ve iki çocuk babası Ramazan Şaşkın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.