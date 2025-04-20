Fehmi Işıklar kimdir? TBMM'nin eski başkanvekili olan Fehmi Işıklar'ın hayatı

Ahmet Fehmi Işıklar, 1941 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Siyasetçidir. Kırıkkale Makine Tekniker Okulu mezunudur.



Sendikacı, Metal-İş Federasyonu Yürütme Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği, Çağdaş Metal İş Genel Başkanlığı, DİSK Genel Sekreterliği yapmıştır. Ayrıca; 18. Dönem Bursa, 19. Dönem Diyarbakır milletvekili olarak mecliste görev almıştır. (Anayasanın 84/3 maddesine göre üyeliği 17.08.1993 tarihinde sona ermiştir).



Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği ve Halkın Emek Partisi Genel Başkanlığı yapmıştır.



Evli ve dört çocuk sahibidir.