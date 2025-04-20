Fehmi Işıklar kimdir? TBMM'nin eski başkanvekili olan Fehmi Işıklar'ın hayatı
Fehmi Işıklar, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve araştırılan isimlerin başında yer almaya başladı. Eski TBMM Başkanvekili olan Fehmi Işıklar'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Fehmi Işıklar kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Ahmet Fehmi Işıklar, 1941 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Siyasetçidir. Kırıkkale Makine Tekniker Okulu mezunudur.
Sendikacı, Metal-İş Federasyonu Yürütme Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği, Çağdaş Metal İş Genel Başkanlığı, DİSK Genel Sekreterliği yapmıştır. Ayrıca; 18. Dönem Bursa, 19. Dönem Diyarbakır milletvekili olarak mecliste görev almıştır. (Anayasanın 84/3 maddesine göre üyeliği 17.08.1993 tarihinde sona ermiştir).
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği ve Halkın Emek Partisi Genel Başkanlığı yapmıştır.
Evli ve dört çocuk sahibidir.
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