Felçli eşi için evinin önüne yaptığı çiçekli alan tahrip edildi

Eskişehir'de yaşayan Memduh Çetin, felçli eşinin çıkıp gezebilmesi için 2 yıl önce evinin kaldırımına bodur ağaç ve çiçeklerden yaptığı alanın tahrip edilmesine tepki gösterdi.

Felçli eşi için evinin önüne yaptığı çiçekli alan tahrip edildi

Tepebaşı ilçesi Mamure Mahallesi Uluvatan Sokağı'nda ikamet eden 82 yaşındaki Memduh Çetin, 17 yıldır felçli olan eşi Mücella Çetin için evinin önündeki kaldırımı ve ağaçlarla donattı. Eşinin durumunda iyileşme olduğunu gören Çetin, bu alanı genişletip Türk bayraklarıyla donattı.

Yaşlı adam, evinde olmadığı sırada bu alanın tahrip edilmesi nedeniyle şüphelilerden "mala zarar verme" ve "hakaret" suçlamasıyla polise şikayetçi oldu, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Memduh Çetin, gazetecilere, evinin önündeki alanda oturduğu sırada bir komşusunun geldiğini, bu kişiyi kedisinin bahçedeki çiçeklere zarar vermemesi konusunda uyardığını söyledi.

Aralarında çıkan tartışmanın büyüdüğünü belirten Çetin, "Kedilerine bakarken ona buradaki çiçeklere değmemesi gerektiğini söyledim, o da bana 'Sen karışma' gibi şeyler söyledi. Onunla tartışmaya girmek istemedim. Yakınlardaki Atalar Parkı'na gittim." dedi.

Çetin, daha sonra başka bir komşusu, evinin önündeki alanın perişan olduğunu söyleyince geri döndüğünde her şeyin yere saçıldığını gördüğünü anlattı.

Polise şikayetçi olduğunu dile getiren Çetin, "Yaptığım bahçeye bayrak diktim. Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde, şehitlerimiz olduğunda, deprem olduğunda hep yarıya indiriyorum. Daha öncesinde Atatürk büstü kırılmıştı, komşu olduğumuz için bir şey demedim ancak bu defa bütün evrak ve görüntülerle savcılığa şikayet ettim." diye konuştu.

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