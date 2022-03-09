Antalya'da 'Feminist Gece Yürüyüşü'nde polis merkezine götürülen 30 kadın serbest bırakıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Antalya Kadın Platformu'nun çağrısı ile yürüyüşe katılmak için bir araya gelen çeşitli siyasi parti, STK, sendika ve derneklere üye kadınlar, dün saat 19.00 sıralarında Üçkapılar önünde toplandı.

Burada slogan atan yaklaşık 200 kişilik grup, daha sonra yürümek istedi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise başvuruları olmadığı gerekçesiyle yürüyüşe izin veremeyeceklerini gruba iletti.

Emniyet yetkilileri ile kadınlar arasında yapılan görüşmelerin ardından platform üyeleri yürümekte ısrar edince arbede çıktı. Polis ekipleri, gruba biber gazıyla müdahale etti.



Polis yürüyüşe katılanlara biber gazı ile müdahale etti.

Kadın platformu üyeleri iki gruba ayrıldı. Bir grup çevik kuvvet polislerinin olduğu alanda kaldı, diğer grup ise Atatürk Caddesi'nin olduğu alana geçerek yolu kapatmaya çalıştı. Polis ekipleri ile dağılma çağrısına uymayan kadınlar arasında yine arbede yaşandı. Bu sırada ekipler, 30 kadını polise direndikleri iddiasıyla polis merkezine götürdü.



Yolu kapatarak vatandaşların seyahat özgürlüğünü kısıtladıkları, kamu malına zarar verdikleri ve görevli polis memurlarına şiddet gösterip direndikleri iddia edilen 30 kadın, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.