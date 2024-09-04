Fenalaşıp düştüğü traktörün altında kalıp öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde fenalaşması sonucu kullandığı traktörden düşerek, ilerlemeye devam eden aracın altında kalan Hüseyin Karaman yaşamını yitirdi. Traktör, park halindeki araçlara çarparak durdu.

Fenalaşıp düştüğü traktörün altında kalıp öldü

Olay, saat 21.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokak üzerinde evi olan Hüseyin Karaman, 16 VP 713 plakalı traktörü ile evine doğru seyir halindeyken bir anda fenalaştı ve dengesini kaybederek araçtan düştü.

İlerlemeye devam eden traktör, Karaman'ın üzerinden geçip, park halinde bulunan 16 RCM 59 plakalı bir minibüs ve 41 AFY 786 plakalı bir otomobile çarparak durdu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karaman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Karaman, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 

Hüseyin Karaman'ın yakınları hastanede gözyaşı dökerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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