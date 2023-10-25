Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Fener alayı nedir, ne zaman düzenlenir?

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100.yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye'nin farklı noktalarında fener alayı düzenleniyor. Peki, gener alayı nedir, ne zaman düzenlenir?

Fener alayı nedir, ne zaman düzenlenir?

Fener alayı, bayramların gecelerinde veya sosyal spor  veya diğer amaçlı topluluklar tarafından, halkın ellerinde meşale veya fenerler ile yaptıkları gösterilere verilen isimdir. Halk tarafından gündüzleri kutlanan zaferlere "Zafer Alayı", geceleri yapılan kutlama gösterilerine ise "fener alayı" deniliyordu.

Her yıl Letonya'nın bağımsızlık günü olan 18 Kasım tarihinde halk tarafından 18 Kasım fener alayı düzenlenir.

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