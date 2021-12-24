Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Covid-19 testi pozitif

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Covid-19 testi pozitif çıktı. Patrik Bartholomeos, yarın Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenecek Noel ayini ve etkinliklerine katılamayacak.

Haberler - NTV - Anadolu Ajansı 24.12.2021 - 18:56 | Son Güncelleme : 24.12.2021 - 19:06

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Covid-19 testi pozitif

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Patrikhane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Patrik Bartholomeos, Covid-19 testi pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Sağlık durumu iyi olan Bartholomeos, çeşitli tetkikler yaptırmak üzere hastaneye gitti.

Öte yandan, Patrik Bartholomeos, yarın Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenecek Noel ayini ve etkinliklerine de katılamayacak.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...