Fener Rum Patrikhanesi ile ilgili iddialara yalanlama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Ukrayna Barış Zirvesi'ne ilişkin bazı iddialarla ilgili, "Fener Rum Patrikhanesi’nin, İsviçre’de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi’ne devlet statüsünde katıldığı ve Sayın Bakanımızın, zirve marjında Fener Rum Patriği Bartholomeos ile resmi bir ikili görüşme yaptığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Fener Rum Patrikhanesi ile ilgili iddialara yalanlama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Ukrayna Barış Zirvesi’yle ilgili bazı hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

"Fener Rum Patrikhanesi’nin, 15-16 Haziran tarihlerinde İsviçre’de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi’ne devlet statüsünde katıldığı ve Sayın Bakanımızın, zirve marjında Fener Rum Patriği Bartholomeos ile resmi bir ikili görüşme yaptığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulunan Keçeli, zirvenin sonunda kabul edilen ve kamuoyuyla paylaşılan Ortak Bildiri’ye bilahare Fener Rum Patrikhanesi’nin isminin de imzacı olarak eklendiğine dair iddialarla ilgili olarak zirvenin organizatörleri İsviçre ve Ukrayna’dan izahat istendiğini bildirdi.

Keçeli, "Öte yandan, Fener Rum Patrikhanesi’nin konumuna ilişkin devlet politikamızda herhangi bir değişiklik olmadığı da izahtan varestedir." ifadesine yer verdi.

  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Haberler
  • Türkiye
  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

TÜRKİYE HABERLERİ

Bozdoğan-43 operasyonunda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bozdoğan-43 operasyonunda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kestel Kanyonu'nda kaybolan 5 kişi bulundu

Kestel Kanyonu'nda kaybolan 5 kişi bulundu

Küçükçekmece'de geri dönüşüm deposu yandı

Küçükçekmece'de geri dönüşüm deposu yandı

Fazla yolcu taşıdığı tespit edildi: Ceza yazan polise tepki gösterdi

Fazla yolcu taşıdığı tespit edildi: Ceza yazan polise tepki gösterdi

Üsküdar'da gecekondu yangını

Üsküdar'da gecekondu yangını

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi yaralandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...