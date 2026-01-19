Fenerbahçe, Alanya'da hava muhalefetine takıldı
19.01.2026 03:56
Son Güncelleme: 19.01.2026 04:18
Deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, İstanbul'a dönüş yolculuğunu hava muhalefeti nedeniyle ertelemek zorunda kaldı. Alanya'daki otele geri dönen sarı-lacivertli kafilenin öğle saatlerinde yola çıkması bekleniyor.
İstanbul genelinde kar yağışı etkisini artırdı, özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşların bir bölümü iptal edildi. Olumsuz hava koşulları, Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'un karşısına çıkan Fenerbahçe kafilesini de etkiledi.
Alanya'da oynanan maçta Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, İstanbul'a dönüşünü hava muhalefeti nedeniyle ertelemek zorunda kaldı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Adem Köz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hava koşulları nedeniyle sarı-lacivertli takımın Alanya'dan İstanbul'a uçamadığını açıkladı. Köz, "Güzel bir Alanya deplasman galibiyetinin ardından maalesef kötü haber. Hava şartları nedeniyle İstanbul'a dönüşümüz yarına kaldı. Takımımızla birlikte otele döndük." ifadelerini kullandı.
Geceyi Alanya'da geçirecek sarı-lacivertli takımın öğle saatlerinde İstanbul'a hareket etmesi planlanıyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe akşamı saat 20.45'te Premier Lig ekibi Aston Villa'yı Kadıköy'de ağırlayacak.