Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi yasa dışı bahis operasyonu

Derbi öncesi yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyon düzenlendi.



Adalet Bakanı Akın Gürlek yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü mesajını verdi.



Gürlek, bu kapsamda Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesi yasa dışı bahis sitelerine yönelen para trafiğini kesintiye uğratmak amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığığı koordinasyonunda kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Çalışmalarla 345 yasa dışı bahis sitesi, 110 farklı ödeme yöntemi, 1.200 IBAN, yasa dışı bahis bağlantılı kullanılan yaklaşık 98 bin internet sitesi tespit edildi.

1200 BANKA HESABINA EL KONULDU

Yaklaşık 98 bin internet sitesine erişimin engellenmesi yönünde adli karar alındı. Yasa dışı bahis faaliyetlerinde ve suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı tespit edilen 1.048 gerçek ve tüzel kişiye ait 1.200 banka hesabına el konuldu.

İlgililer hakkında 7258 sayılı Kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.