Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 57 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği derbi maçta 57 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı 24.02.2020 - 16:47 | Son Güncelleme : 24.02.2020 - 17:06

fenerbahçe-galatasaray derbi.jpg

İlişkili Haberler

Galatasaray 21 yıl sonra Kadıköy'de kazandı

Galatasaray 21 yıl sonra Kadıköy'de kazandı

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi manşetlerde (24 Şubat 2020)

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi manşetlerde (24 Şubat 2020)

Galatasaray hisseleri derbi sonrası tavan oldu

Galatasaray hisseleri derbi sonrası tavan oldu

Son dakika haberi!

İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sırasında ve öncesinde, stat çevresinde çalışma yaptı.

Çalışmalarda, 10 kişiye yasak madde sokmaktan, 4 kişiye usulsüz girişten, 3 kişiye küfürlü tezahürattan, 4 kişiye görevli memura hakaretten, 1 kişiye karaborsa, 3 kişiye kasten yaralama, 21 kişiye sahaya yabancı madde atmaktan, 2 kişiye yasak alan ihlali, 5 kişiye mala zarar vermekten, 1 kişiye küfürlü tezahürat ve devletin kurum ve organlarını aşağılama, 1 kişiye alkollü giriş ve 2 kişiye mala zarar verme ve açıktan hırsızlık suçlarından olmak üzere 57 kişiye adli işlem yapıldı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...