Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesi karaborsa bilet operasyonu

Fenerbahçe ile Liverpool arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde sosyal medyada karaborsa bilet sattıkları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i serbest bırakılırken 3'üne yurt dışına çıkış yasağı, 1'ine ise ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ile Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 4 Kasım'da İstanbul'da oynanan Fenerbahçe-Liverpool karşılaşması öncesi karaborsa bilet satışlarına yönelik çalışma başlatıldı.

Sosyal medya üzerinden usulsüz bilet satışı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 2 Kasım'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 41 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında adli işlemler uygulandı.

4 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ UYGULANDI

Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden 5’i savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen 4 şüpheliden 3’ü hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken, 1 şüpheli hakkında ise ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.