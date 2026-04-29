Fenerbahçe maçında F-16 uçuşu görevinden etti. Tümgeneral Mete Kuş görevden alındı
29.04.2026 12:52
Konyaspor–Fenerbahçe maçında stadyum üzerinden yapılan helikopter ve F-16 uçuşlarının ardından Tümgeneral Mete Kuş’un görevden alınarak karargaha çekildi.
Konya 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş görevinden alındı. Komutan, Fenerbahçe maçında Konyaspor'a destek vermek için stadyum üzerinde F-16 ve Skorsky helikopterler uçurmuştu.
Olay 21 Nisan'da Konyaspor ile Fenerbahçeli arasındaki oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında meydana geldi.
Konyaspor’un Fenerbahçe’yi 120. dakikada bulduğu penaltı golüyle elediği karşılaşmada, ilk yarıda stadyum üzerinde F-16 ve Skorsky helikopterlerin oluşturduğu gürültü canlı yayına da yansımış ve bu görüntüler de sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştı.
Uçuşların, Konyaspor’a yakınlığıyla bilinen Konya 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş’un talimatıyla gerçekleştirildiği öğrenilmişti.
“Göklerin Kartallarından Çimlerin Kartallarına Başarılar” yazılı pankart
Karşılaşma sırasında taraftarların açtığı ve üzerinde jetlerin yer aldığı “Göklerin Kartallarından Çimlerin Kartallarına Başarılar” yazılı pankart dikkat çekmişti. Bu gelişmeyle birlikte uçuşların, taraftar grupları ile üs komutanlığı arasında koordineli şekilde yapıldığı iddia edilmişti. Yaşananlar kamuoyunda “uçaklı destek” tartışmasını beraberinde getirirken, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde de tepkiyle karşılanmıştı.
Tümgeneral Mete Kuş’un tüm bu gelişmelerin ardından görevinden alınarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrine verildi.
Balıkesir Bandırma 6. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Esat Çetin de Konya 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığı görevine atandı.