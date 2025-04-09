Fenerbahçe maçını izlerken fenalaşan taraftar hayatını kaybetti

Bursa'da Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izlerken beyin kanaması geçiren Temel Keskin, tedavi altında olduğu hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

Fenerbahçe maçını izlerken fenalaşan taraftar hayatını kaybetti

İstanbul’da ile arasında oynanan lig maçını Orhangazi ilçesinde terzi dükkanında arkadaşlarıyla izleyen Trabzonspor taraftarı evli ve 3 çocuk babası Temel Keskin, karşılaşmanın 30’uncu dakikasında fenalaştı.

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Keskin yapılan müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Keskin, daha sonra Şehir Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Keskin bugün hayatını kaybetti.

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