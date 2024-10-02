Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yarıda kaldı

Maçın başında, 2. dakikada Fenerbahçe 4-2 öndeyken, taraftarların sahaya meşale ve yabancı cisim atması üzerine hakemler iki takımı soyunma odasına gönderdi. Yaklaşık 30 dakikalık aranın ardından, salonun boşaltılarak maçın seyircisiz oynanacağı duyuruldu.



Güvenlik güçlerinin gözetiminde önce Beşiktaş, ardından Fenerbahçe taraftarları salonu terk etti. Kulüpler ve FIBA arasındaki görüşmeler sonucunda maçın yarın saat 16.00’da seyircisiz olarak devam etmesine karar verildi. Kararı FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa ve iki kulüp başkanı birlikte açıkladı.