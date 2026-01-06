Fenerbahçe tribün liderine yönelik silahlı saldırı. 7 şüpheli tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin, Üsküdar’da, Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’e yönelik 30 Aralık 2025 tarihinde AK-47 marka uzun namlulu tüfek ile gerçekleştirilen silahla yaralama olayıyla ilgili çalışması sürüyor.

Esenyurt'ta 2 farklı adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcılıkta ifadeleri alındı.



Tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerin tutuklanmalarına karar verildi. Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 10'a ulaştı.



AĞIR YARALANMIŞTI



Üsküdar Sultantepe Mahallesi'nde 30 Aralık'ta uzun namlulu tüfekle ateş edilen İbrahim Gümüştekin ağır yaralanmış, saldırıya ilişkin yapılan çalışmada 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Yapılan aramalarda, 2 uzun namlulu AK-47 tüfek, 7 şarjör, ⁠4 ruhsatsız tabanca, el bombası, farklı ebat ve çaplarda çok sayıda fişek ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.