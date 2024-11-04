Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı

Genç Fenerbahçeliler tribün liderlerinden Cem Gölbaşı, sahte bir sosyal medya hesabından kendisine ait bir fotoğrafla dalga geçen B.İ. isimli kişinin iş yerine gitti. Burada B.İ.'yi darbeden şüpheliler, bir süre iş yerinde kaldıktan sonra B.İ.'yi de yanlarına alarak dükkandan ayrıldı.

Şüpheliler B.İ.'ye peruk taktırarak özür dilettikleri anları videoya çekip sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından B.İ., polise giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda Gölbaşı ve onunla hareket eden toplam 7 kişinin kimlik bilgileri tespit edildi. Şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.