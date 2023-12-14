Fenerbahçe ve tribünlerden Umut Nayir'e destek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselirken, tribünler bebeğini kaybeden Umut Nayir'e büyük destekte bulundu.

Fenerbahçe ve tribünlerden Umut Nayir'e destek

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Slovakya temcilcisi Spartak Trnava’yı konuk eden , sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde futbolcular ve tribünler, son 16 turu sevincini kısa süre önce 16 haftalık bebeğini kaybeden Umut Nayir ile paylaştı.

Fenerbahçe ve tribünlerden Umut Nayir'e destek - 1

İlk golü atan Ferdi Kadıoğlu, gol sevinci esnasında yedek kulübesinde bulunan Umut Nayir'e koşarak sarıldı. Mücadeleyi 4-0 kazanan Fenerbahçe, adını son 16 turuna yazdırdı.

Maçın ardından tribünler takımı alkışlarken, Umut Nayir'i çağırdı. Tüm tribünler milli futbolcuya tezahüratlarla destekte bulundu.

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