Fenerbahçe'den soruşturma açıklaması. "Hukuki girişimlerde bulunulacak"
20.12.2025 19:47
Son Güncelleme: 20.12.2025 19:47
AA
Fenerbahçe, Sadettin Saran hakkında “kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan kurum ve kişiler hakkında hukuki girişimlerde bulunacağını” duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrol tedbiri uygulanan kulüp başkanı Sadettin Saran hakkında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan kurum ve kişiler hakkında hukuki girişimlerde bulunacağını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün X sosyal medya platformundaki hesabından yayımlanan paylaşımda, "Yaşanan süreçle ilgili olarak; soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan her türlü kişi ve kurum hakkında gerekli hukuki girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.