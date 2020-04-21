Fenerbahçeli futbolcu Isla ve ailesi Güngören'de karantinada

Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Isla ailesi ile birlikte Güngören'de bir devlet yurdunda karantinaya alındı.

Futbolcu Mauricio Isla'nın eşi ve kızı, Şili'den gelmelerinin ardından Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda karantinada.

Eşi ve kızını yalnız bırakmak istemeyen Isla, kendi isteğiyle yurda yerleşti. Devlet yurdunda bulunan Fenerbahçeli Mauricio Isla ve ailesinin karantina süresinin Cuma günü son bulacağı öğrenilirken, Isla'nın eşi Gala Caldirola yurt odasının penceresinde görüntülendi.





Gala Caldirola bir süre hava alıp telefonuyla ilgilendikten sonra içeriye girdi.