Fenerbahçeli futbolcu Isla ve ailesi Güngören'de karantinada

Fenerbahçe'de forma giyen Isla'nın eşi ve kızı Şili dönüşü karantina altına alındı. Isla eşi ve kızını yalnız bırakmak istemeyince gönüllü olarak karantinaya dahil oldu.

ntv.com.tr 21.04.2020 - 16:51

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Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Isla ailesi ile birlikte Güngören'de bir devlet yurdunda karantinaya alındı. 

Futbolcu Mauricio Isla'nın eşi ve kızı, Şili'den gelmelerinin ardından Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda karantinada.

Eşi ve kızını yalnız bırakmak istemeyen Isla, kendi isteğiyle yurda yerleşti. Devlet yurdunda bulunan Fenerbahçeli Mauricio Isla ve ailesinin karantina süresinin Cuma günü son bulacağı öğrenilirken, Isla'nın eşi Gala Caldirola yurt odasının penceresinde görüntülendi.


Gala Caldirola bir süre hava alıp telefonuyla ilgilendikten sonra içeriye girdi.

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