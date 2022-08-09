Fenerbahçeli taraftarlardan Marmaray tepkisi

Fenerbahçe-Ümraniyespor maçının bitmesinden sonra evlerine gitmek için Marmaray'ı seçen taraftarlar, saat 00.00'dan sonra seferlerin bitmesi dolayısı ile zor durumda kaldı.

Söğütlüçeşme istasyonuna gelen taraftarlar, bir sefer daha bulunduğunun belirtilmesi üzerine biletlerini basarak turnikeden giriş yaptı.

Ancak beklenen tren bir türlü gelmeyince taraftarlar bu kez duruma tepki gösterdi.

Bu bekleyiş yerini protestoya bırakırken, taraftarlar ek sefer düzenleneceği yönündeki duyurunun ardından rahat bir nefes aldı.

İstasyonu dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, ilerleyen dakikalarda belirtilen ek seferin gelmesi ile evlerinin yolunu tuttu.